HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., Turgut Temelli Caddesi'nde bulunan husumetlisi M.Y.'ye ait iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Malatya da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı 1

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI: 7 YARALI

Saldırı sırasında yaralanan M.Y., çevredeki başka bir iş yerine sığınmaya çalışırken, şüpheli M.A. peşinden giderek yeniden ateş etti. Olayla ilgisi bulunmayan 6 kişi daha yaralanırken şüpheli olayın ardından bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Malatya da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı 2

SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya da iş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı 3

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu’nda otel yangını: 3 kişi ve bir köpek kurtarıldıBeyoğlu’nda otel yangını: 3 kişi ve bir köpek kurtarıldı
3 yaşındaki çocuk bungalovda havuza düştü: Durumu kritik3 yaşındaki çocuk bungalovda havuza düştü: Durumu kritik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

Yakında duyurulacak! Tüm binalarda zorunlu hale getiriliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.