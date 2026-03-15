İsrail Ordu Sözcüsü, İran'a saldırıları en az 3 hafta daha sürdüreceklerini duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile hedef aldıkları İran'a saldırıların en az üç hafta daha devam edeceğini açıkladı. ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen üç hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.

Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

