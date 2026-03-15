İran saldırılarında öldüğü iddia edilen Netanyahu, sosyal medyadan video paylaştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran yönetimi füze ve dronlarla karşılık veriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşım yaptı. İsrail halkına mesaj gönderen Netanyahu dışarı çıkıp temiz hava almalarını tavsiyesinde bulundu. Netanyahu, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap verdi.

ÖLDÜRÜLDÜ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ: NETANYAHU'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İSRAİL HALKINA 'ÇIKIN TEMİZ HAVA ALIN' MESAJI

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

VİDEODA PARMAKLARINI GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşım yaptı. Netanyahu, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

