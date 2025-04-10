Malatya'da kayısı üreticilerinden "zirai don" önlemi

Soğuk hava ile sağanağın bir süredir etkili olduğu Malatya'da, "zirai don" endişesi kayısı üreticilerini alarma geçirdi. Kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak bazıları ise ağaçlara naylon geçirerek önlem almaya çalıştı. Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde üretici Abdullah Toptaş, bu gece ve yarın gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesini beklediklerini ifade ederek bahçelerinde ateş yakarak önlem aldıklarını söyledi. Cahit Leventoğlu ise "zirai don" endişesiyle bazı üreticilerin bahçelerinde ateş yakarak, bazılarının ise ağaçlara naylon geçirerek tedbir almaya çalıştığını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır