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Malatya'da "kız meselesi" silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "kız meselesi" nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da "kız meselesi" silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 17.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi, Dilek yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. ile O.B. arasında "kız meselesi" nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında F.G., yanında getirdiği tüfekle O.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden O.B. yaralanırken, şüpheli F.G. olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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