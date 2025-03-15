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  4. Malatya’da kontrolden çıkan Tofaş refüje çıktı: 1 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan Tofaş refüje çıktı: 1 yaralı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 09:38
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Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da kontrolden çıkan Tofaş refüje çıktı: 1 yaralı

Kaza, 23.30 sıralarında Malatya- Ankara Karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 44 AEJ 806 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı.

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Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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