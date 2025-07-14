Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıktı.
Otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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