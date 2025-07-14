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Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Adeta can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip geldi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıktı.

Otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Malatya da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var 3

Malatya da kontrolden çıkan yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna daldı! Çok sayıda yaralı var 4

(İHA)

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Malatya
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