Malatya'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Malatya'daki korkunç kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çolaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki hafif ticari araç ile Barış Çiftç yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ YARLAI VAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde otomobilin sürücüsü Barış Çiftçi ile yanındaki yolcu Erhan Çiftçi'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

D.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.B. ise ağır yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin cenazeleri ise otopsileri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır