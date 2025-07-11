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Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü... Hemşireler hayatını kaybetti

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Melih Kadir Yılmaz

Malatya'da gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Tesla marka araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 hemşire hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlardan biri olan Tesla'nın ortadan ikiye bölünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Uçar (33) idaresindeki Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Malatya da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü... Hemşireler hayatını kaybetti 1

TESLA İKİYE BÖLÜNDÜ! İKİ HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü... Hemşireler hayatını kaybetti 2

GÖREV YAPTIKLARI TIP MERKEZİNDE TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden 2 sağlık çalışanının cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen cenazelerin, görev yaptıkları Turgut Özal Tıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Malatya da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü... Hemşireler hayatını kaybetti 3

İNCELEME BAŞLATILDI

Uğur Oğraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ın ise Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Tesla kaza
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