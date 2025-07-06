Malatya'da korkutan yangın! Büyümeden söndürülmesi sevindirdi

Edinilen bilgilere göre, Gündeğer Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arazi yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına yakın olması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 5 araç ve 10 personel ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 araç ve 4 personel sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın, evlere ve ahırlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle sıcak havalarda açık alanda ateş yakmamaları ve anız yangınlarından kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır