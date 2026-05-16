Malatya’da kurtlar mahalleye indi!

Darende ilçesinde bir kurt, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Olay İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya’nın Darende ilçesinde yerleşim alanına kadar inen kurt mahalle sakinlerini tedirgin etti.

ÇEVREDE KORKUYA NEDEN OLDU

Olay, Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede bulunan sazlık alanda görülen bir kurt çevrede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede görülen kurtların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda ev bulunduğunu belirterek özellikle gece saatlerinde endişe yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, çocuklar ve hayvanlar açısından risk oluşabileceğini belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Darende kurt güvenlik mahalle tehlike
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden "fakirlik belgesi" açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

O devir kapandı: Komisyon ödeniyor

