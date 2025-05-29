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Malatya'da müstakil ev çöktü, göçük altında kalan 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sağanak yağışın ardından bir müstakil ev çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi yaralandı.

Malatya'da müstakil ev çöktü, göçük altında kalan 3 kişi yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi yolu üzerinde, dere yatağına yakın bir bölgede bulunan müstakil ev, sağanak yağış nedeniyle çöktü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Göçük altında kalan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya bina
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