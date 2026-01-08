HABER

Malatya'da olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Yavuz açıklamasında, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtilirken, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin de idari izinli olacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
