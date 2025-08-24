Malatya'da otomobiller çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) idaresindeki otomobil ile Gölpınar istikametinden gelerek yola girmeye çalışan A.C. (25) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

