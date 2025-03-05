Malatya’da özel Ramazan etkinlikleri: Karagöz ve ortaoyunu da olacak…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen 2025 Ramazan Etkinlikleri kapsamında, her akşam Sanat Sokağı ve Sanat Merkezi'nde renkli etkinlikler düzenleniyor.

KARAGÖZ DE OLACAK

Çocuklar için Karagöz, ortaoyunu ve illüzyon gösterileri gibi keyifli programlar büyük ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlikler, Ramazan’ın bereketini ve neşesini şehre taşırken, hem küçükleri hem de ailelerini bir araya getiriyor.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek tüm vatandaşların Ramazanını tebrik etti.

Sanat Merkezi’nde düzenlenen çocuk etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası devam edecek.

(İHA)