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Malatya’da özel Ramazan etkinlikleri: Karagöz ve ortaoyunu da olacak…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
05.03.2025 16:39
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla şehre özel bir dizi etkinlik düzenliyor. Özellikle teravih namazı sonrası çocuklar için gerçekleştirilen programlar, ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. Detaylar haberimizde…

Malatya’da özel Ramazan etkinlikleri: Karagöz ve ortaoyunu da olacak…

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen 2025 Ramazan Etkinlikleri kapsamında, her akşam Sanat Sokağı ve Sanat Merkezi'nde renkli etkinlikler düzenleniyor.

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KARAGÖZ DE OLACAK

Çocuklar için Karagöz, ortaoyunu ve illüzyon gösterileri gibi keyifli programlar büyük ilgiyle takip ediliyor.

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Etkinlikler, Ramazan’ın bereketini ve neşesini şehre taşırken, hem küçükleri hem de ailelerini bir araya getiriyor.

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RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek tüm vatandaşların Ramazanını tebrik etti.

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Sanat Merkezi’nde düzenlenen çocuk etkinlikleri, Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazı sonrası devam edecek.

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(İHA)

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Malatya Ramazan iftar etkinlik ramazan ayı
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