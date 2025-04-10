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Malatya'da polis haftası kutlandı

Malatya'da emniyet teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü ve polis haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malatya'da polis haftası kutlandı

Emniyet Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası, Malatya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler şehitlikte düzenlenen program ile devam etti.

Şehitlikte düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yaparak, şehitlere olan vefa borcunu ifade etti. Çankal konuşmasında, "Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünde, hürmet ve tazimlerimizi göstermek için bir kez daha manevi huzurunuzda olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmasında, şehitlerin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığı hatırlatan Çankal, "Sizler, milletimizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve halkımızın huzuru için fedakarca görev yaptınız. Göğsünüzü korkusuzca siper ettiniz, gerektiğinde canınızı hiçe sayarak yüce mertebeye ulaştınız" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın bugünkü mensuplarının, geçmişin kahramanlarını unutmadan görevlerine devam ettiklerini vurgulayan Çankal, "Bizler, sizlerden emanet aldığımız kutsal bayrağı korumak ve daha yükseğe çıkartmak için, uğrunda can verdiğiniz vatan ve onurlu mücadelenize layık olabilmek adına, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler dualarla anılırken, Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Erman Kiraz, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hüseyin Sabri Akyol, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, EMŞAV İl Başkanı Sıddık Selçuk'un katıldığı program şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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