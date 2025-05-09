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Malatya'da şantiye işçileri arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 işçi gözaltına alındı.

Malatya'da şantiye işçileri arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın Sokak'ta bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 3 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiği olayda, yaralılar, ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 8 işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya şantiye
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