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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 23.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, bir kişi bıçakla yaralanırken, kavgaya karışan zanlılar olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, üç adet boş kovan buldu.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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