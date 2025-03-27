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Malatya’da su ürünleri av yasağı başladı

27.03.2025 11:39
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Malatya'da, sazangillerin avlanması 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yasaklandı.

Malatya’da su ürünleri av yasağı başladı

Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2024 tarih ve 32629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6/1 Sayılı 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ve 6/2 Sayılı 'Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümleri gereğince, Malatya il sınırları içerisindeki iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avlanması yasaktır" denildi. Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya av yasağı
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