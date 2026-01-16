HABER

Malatya’da tefecilik operasyonu: 74 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı

Malatya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında 74 milyon TL’lik para hareketi tespit edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Arguvan ilçesinde 3 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ile 7 adet tapu senedi ele geçirildi.

MASAK İNCELEME YAPTI

Şüpheli şahısların mali durumlarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede ise hesaplarında toplam 74 milyon TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
