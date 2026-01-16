Malatya’da tefecilik operasyonu: 74 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Arguvan ilçesinde 3 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ile 7 adet tapu senedi ele geçirildi.

MASAK İNCELEME YAPTI

Şüpheli şahısların mali durumlarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede ise hesaplarında toplam 74 milyon TL tutarında para hareketi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

