Malatya’da tır ile çarpışan araç refüje çıktı

Kaza, saat 23.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Dedekorkut Restoran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerleyen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

