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Malatya'da torbacı operasyonu: 13 tutuklama

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 17:04
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Malatya’da, ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Malatya'da torbacı operasyonu: 13 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 2 bin 205 adet sentetik ecza maddesi, 148 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 32 bin 910 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlıdan 13’ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya torbacı
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