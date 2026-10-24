Malatya’da trafik kazası! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Akbulut’a (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.C. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır