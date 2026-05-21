Malatya’da uyuşturucu ve silah operasyonu

Malatya’da düzenlenen operasyonlarda 166 bin 376 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ile 479 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince batı illerinden Malatya’ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yürütülen fiziki ve teknik takipli çalışmalar kapsamında 166 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Pütürge ilçesinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda ise 4 ruhsatsız tabanca ile 479 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Malatya
Malatya
