Malatya’da yağma, tefecilik ve kumar operasyonu: 15 tutuklama

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN 31 KİŞİNİN 15'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

