Malatya’da yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 17 Kasım Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Bahri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Selçuk Ç. (40) idaresindeki 34 MNR 102 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaya ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Selçuk Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yayanın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır