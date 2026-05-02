Malatya’da yolcu minibüsü devrildi! Yaralılar var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Yunus Haveydi'nin kontrolünü yitirdiği 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, devrildi. Kazada sürücü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 12 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün, Malatya'da düzenlenecek bir mevlit programına katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybettiEvinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Yer: Batman! Yangına hortumla müdahale etmeye çalıştıYer: Batman! Yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı

