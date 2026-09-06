Malatya’daki park kavgasında 2 şüpheliye adli kontrol

Olay, 26 Ağustos gecesi Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde bulunan Kayalık Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. ile şüpheliler E.K. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin Kayalık Parkı ve çevresinde yaptığı çalışmalarda bir adet tabanca bulundu. Kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabancaya el konulurken incelemelerde ayrıca ruhsatsız bir tabanca daha ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olaya karışan şüphelilerin 1 otomobil ve 2 motosikletle olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Daha sonra yakalanan E.K. ile K.Y. Asayiş Şubesinde ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Malatya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkarılan E.K. ve K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır