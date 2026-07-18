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Malatya güne depremle başladı! Uzmanlardan açıklama: Bir de kritik uyarı var

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Melih Kadir Yılmaz

Malatya güne 5 büyüklüğündeki depremle başladı. Sarsıntı kentte büyük bir paniğe neden olurken, uzman isimlerden de art arda açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem DAF üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge" dedi. Prof. Dr. Osman Bektaş da "M6 depremine karşı hazırlıklı olmak gerekir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak kaydedildi.

KURUM VE ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem kentte büyük bir paniğe neden olurken açıklamalar da art arda geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Güzel Malatya’mıza geçmiş olsun. Battalgazi’de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜR'DEN MALATYA AÇIKLAMASI

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür de Malatya'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Malatya’da. Gümüşuşağı'nda, yaklaşık 15 derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya güne depremle başladı! Uzmanlardan açıklama: Bir de kritik uyarı var 1

"KIRILMAMIŞ VE ETKİNLENMİŞ BÖLGE"

Deprem DAF üzerinde, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun" dedi.

Malatya güne depremle başladı! Uzmanlardan açıklama: Bir de kritik uyarı var 2

BEKTAŞ: "M6 DEPREMİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş da depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve kritik bir uyarıda bulundu. Bektaş şunları söyledi:

"Bu büyüklükteki depremler, Maraş depreminden sonra bölgedeki gerilmenin yeniden dağıldığının bir göstergesidir.
Tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamaz; ancak M6 depremine karşı hazırlıklı olmak gerekir"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
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