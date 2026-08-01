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Malatya Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Hava sıcaklığı gün içinde 35 - 36 dereceye ulaşacak. Rüzgar kuzeyden eserken, nem oranı %35 olarak tahmin ediliyor. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumu önemli. Özellikle öğle saatlerinde su tüketimi artırılmalı. Güneşten korunmak için şapka veya güneş koruyucu kullanmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Malatya Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Nem oranı %35 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 km olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 35 - 36 derece arasında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise 33 - 34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Bu önlemler sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir.

Malatya'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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