Malatya Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23 ile 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %32 civarında seyredecek. Rüzgar kuzey-batı yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl? 2 Haziran Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 24 ile 26 derece arasında olması bekleniyor. 3 Haziran Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 23 ile 25 derece arasında kalacak. 4 Haziran Perşembe günü ise tekrar açık hava olacak. Sıcaklık 24 ile 26 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının 23 ile 26 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %32 ile %34 arasında olacak. Rüzgar hızları ise saatte 3 ile 5 kilometre arasında değişim gösterecek.

Hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik yaşanabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız iyi olacaktır. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde şemsiye almayı unutmayın.