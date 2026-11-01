Malatya Hava Durumu! 01 Kasım Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da, 1 Kasım 2026 tarihinde hava durumu 20 derece civarında. Genel olarak açık ve hafif bulutlu bir görünüm mevcut. Güneş, sabah saatlerinden itibaren kendini gösteriyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir atmosfer yaratıyor. Hava durumu, sonbahar mevsiminin ruhunu yansıtıyor. Hafif rüzgar ve güneş ışığı, keyif verici bir ortam sunuyor. Bugünkü hava, şehir halkının günlük alışkanlıklarını etkiliyor. Güzel bir pazar günü geçirmek isteyenler için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Bugünün hava şartları, dış mekan aktivitelerine yönelmek için ideal. Eğer dışarı çıkmayı planlıyorsanız, hafif bir ceket veya hırka almayı unutmayın. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşebilir. Dışarıda yürüyüş yapmak veya sevdiklerinizle piknik yapmak için hava oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından büyük bir değişim beklenmiyor. Malatya'nın sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında kalacak. Bu süre zarfında, yer yer artan bulutluluk görülebilir. Ayrıca, hafif yerel yağışlar da beklenmekte. Sonbahar havası, doğanın güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Sağlığımızı korumak için bazı önlemler almamız gerektiğini hatırlatıyor.

Dışarıya çıkarken, gündüz saatlerinde hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde soğuk hissedilebilir. Yanınıza ekstra katmanlar almak iyi bir fikir. Hava durumu, mevsim geçişlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gün içindeki hava koşullarını takip etmek faydalı olacaktır. Ani bastıran yağışlara karşı dikkatli olmakta yarar var. Şemsiye veya yağmurluk gibi hazırlıkları yanınızda bulundurmak iyi olur.

Malatya'daki hava durumu, bu pazar günü doğanın tadını çıkarmak isteyenler için uygun. Ancak önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına da hazırlıklı olmalıyız. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz, sağlığınızı korumanız için hava durumu tahminlerine dikkat etmenizi öneririm. Sonbaharın tadını çıkarırken kendinizi koruma yöntemlerini unutmayın. Böylece sağlıklı ve keyifli günler geçirebilirsiniz.