Malatya Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu karla karışık yağmurla başladı. Yılın ilk günü, hava sıcaklıkları 2 ile -8 derece arasında değişti. Malatya'daki bugünkü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterdi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak gibi görünüyor. 2 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları -1 ile -11 derece arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları -2 ile -10 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları -1 ile -10 derece arasında olacak. Yer yer güneşli hava, ardından bulutlanma görülecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Karla karışık yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı, yavaş gitmelisiniz. Evden çıkarken bir şemsiye almanız olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, Malatya'da 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak, düşük sıcaklıklar devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmeli ve gerekli önlemleri almalısınız.