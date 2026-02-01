HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Şubat 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece, akşam ise 7 dereceye düşecek. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde rüzgar hızı 4 km/s civarında seyredecek. 2 Şubat'ta sıcaklık hafif yağmurla 10 dereceye yükselecek. Ardından, 3 ve 4 Şubat'ta sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Süregelen yağışlarda hazırlıklı olmak ve uygun giyinmek önem taşır.

Malatya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında seyredecek. Malatya'da hava durumu bu nedenle soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık yine 7 derece civarında olacak. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkat edilmeli. Su geçirmez ayakkabılar ve kalın giysiler önerilmektedir. Yağışlı günlerde trafik koşullarına da dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.