Malatya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarında seyredecek. Malatya'da hava durumu bu nedenle soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir gün yaşanması bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık yine 7 derece civarında olacak. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkat edilmeli. Su geçirmez ayakkabılar ve kalın giysiler önerilmektedir. Yağışlı günlerde trafik koşullarına da dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.