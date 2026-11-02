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Malatya Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 2 Kasım 2026 itibarıyla hava durumu ılıman ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. İlerleyen saatlerde bulutlanma artacak ve bazı bölgelerde hafif yağış mümkün. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Gelecek günlerde sıcaklık düşecek, bu nedenle kat kat giyinmek ve hava durumunu takip etmek önemli. Ani hava değişikliklerine hazırlık sağlığınızı korur.

Malatya Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Malatya hava durumu, 2 Kasım Pazartesi 2026 itibarıyla ılıman ve bulutlu bir görünüm sunacak. Gün içinde hava sıcaklıkları, 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu durum, şehirde güneşli saatlerin keyfini çıkarmak için uygun bir ortam sunuyor. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Bazı bölgelerde hafif yağışların olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda zaman geçirecek olanların yanlarında şemsiye bulundurması faydalı olabilir.

Sabah saatlerinde güneş sıcak ışıklarıyla şehri aydınlatacak. İlerleyen saatlerde hava durumunun değişebileceği uyarısı yapılmalı. İklim değişikliklerine hazırlıklı olmak, Malatya'daki günleri daha keyifli hale getiriyor.

Gelecek günlerde hava durumu serin bir dalga bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklıkların 17 ile 19 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu düşüş, sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağış ihtimali de artacak. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmekte yarar var.

Malatya'da dışarıda vakit geçirenlerin hava durumunu takip etmeleri öneriliyor. Ani hava değişiklikleri planları olumsuz etkileyebilir. Yağışlı günlerde ve serin havalarda dikkatli olmak önem taşıyor. Sağlık bakımları ihmal edilmemelidir. Rüzgarlı saatlere dikkat etmek, soğuk havaya karşı önlem almak için gereklidir.

Malatya'nın hava durumu değerlendirmelerinde esnek ve hazırlıklı olmak yaşam konforunu artıracaktır. Hava koşullarının değişebileceğini öngörmek, gününüzü kolaylaştırır. Ayrıca sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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