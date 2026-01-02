Malatya Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri bu durumu yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Malatya'da bugünkü hava nasıl sorusuna uygun bir yanıt sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların soğuk kalacağını gösteriyor. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklıkların 10 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü ise 11 ile 16 derece arasında seyredecek. Kış mevsiminin etkisi devam edecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Malatya'daki hava durumu göz önüne alındığında kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruma açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma oluşabileceğini unutmamalıyız.

Kazaların önüne geçmek için dikkatli olunmalıdır. Sürücüler ve yayalar yavaş hareket etmeli, güvenli seyahat etmeleri sağlanmalıdır. Malatya'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Kalın giyinmek ve yollarda dikkatli olmak, sağlığınızı koruyacaktır.