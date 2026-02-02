HABER

Malatya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 9 derece, akşam ise 5 dereceye düşecek. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde rüzgar saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde, 3 Şubat'ta yer yer sağanaklar, 4 Şubat'ta puslu güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda dikkatli olmak, su geçirmez giysiler giymek ve trafik koşullarına uyum sağlamak önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Malatya'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlıdır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Hafif yağışlar beklenmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar güneyden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklığın 6 derece civarında olması öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. 5 Şubat Perşembe günü ise az güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yine 6 derece civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar ve kalın giysiler giymek ıslanmaktan korur. Trafik koşullarına dikkat etmek önemlidir. Planları esnek tutmak gerekmektedir. Rüzgarlı günlerde uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızına göre hareket edilmelidir. Açık alanlarda dikkatli olunması sağlıklı kalmanızı destekler.

