Malatya Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da hava durumu 3 Haziran 2026 Çarşamba günü güneşli. Sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 ile 25 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 11 ile 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getiriyor.

Bugünkü hava durumu, Malatya'da açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz sıcaklık 24 ile 25 derece arasında. Akşam 11 ile 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif esmesi ve düşük nem, havayı daha da rahatlatıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Malatya'da hafif yağışlı günler geliyor. 4 Haziran Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25 derece olacak. Gece ise 12 derece civarında seyredecek. 5 Haziran Cuma günü, hava güneşli olacak. Parçalı bulutlu bir görünüm de var. Sıcaklık gündüz 26 derece, gece ise 14 derece civarına çıkacak. 6 Haziran Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26 dereceye yükselecek. Gece ise 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle 4 Haziran'daki gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle şemsiye bulundurmakte yarar var. Diğer günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.