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Malatya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 4 Ağustos 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 37 derecelere yükselecekken, gece 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. Yaz aylarında görülen bu sıcak hava koşulları nedeniyle dışarıda dikkatli olunmalı, gölgelik alanlarda kalınmalı ve bol su tüketilmelidir. Ayrıca, hafif giysiler tercih edilmelidir.

Malatya Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Malatya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Malatya'da, 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Bu durum, Malatya'nın tipik yaz iklimini yansıtıyor. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecek.

Hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 36 derece olacak. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 35 derece civarına düşmesi bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklığın yine 35 derece civarında kalması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20-22 derece arasında değişecek. Bu durum, yaz aylarında Malatya'da görülen sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek de gerekli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin etkilerinden korunmak için doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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