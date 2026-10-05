Malatya Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya hava durumu, 5 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde önemli bir konu haline geliyor. Bugün hava nasıl sorusunu soranlar için sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Güne başlangıçta serin bir hava hissediliyor. Ancak ilerleyen saatlerde sıcaklık artıyor. Güneşli bir hava var. Fakat gün ortasına yaklaştıkça bulutların artması bekleniyor. Bu da sıcaklık hissini değiştiriyor. Ekim ayının tipik havasında sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedilebilir. Evden çıkmadan önce bir hırka veya hafif ceket almak iyi bir fikir.

Gelecek günlerde hava durumu Malatya için değişken olacak. 6 Ekim’de sıcaklık biraz daha düşecek. 18 ile 21 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Bu durum, günlük aktiviteleri planlarken dikkate alınmalı. 7 Ekim’de sıcaklık yükselerek 20 - 23 derece aralığına ulaşabilir. Ancak yine de bulutlu günler yaşanabilir. Havanın ani değişimlerine karşı dışarıda olmayı planlıyorsanız, hafif bir yağmura karşı koruyucu ekipman bulundurmak faydalı olacaktır.

Malatya’da yaz aylarının sıcak geçmesinin ardından, sonbahar mevsimiyle birlikte serin hava dalgalanmaları ortaya çıkıyor. Bu nedenle hava durumu bilgilerini güncel takip etmek önemlidir. Özellikle iş veya okul için dışarı çıkanların, kat kat giyinmesi önerilir. Böylece soğuk havalara karşı hazırlıklı olabilirler.

Günler geçtikçe Malatya'da hava durumu değişebilir. Anadolu’nun ortasında yer alan bu şehirde hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Kalın giysiler ve hafif rüzgâra karşı koruma sağlayacak giysiler tercih edin. Açık hava etkinliklerine katılımda daha rahat olabilirsiniz. Malatya'nın hava durumu gözlemleri yaklaşan günlerde değişiklik gösterebilir. Anlık hava tahminlerine dikkat etmelisiniz.