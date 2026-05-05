Malatya Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 7-8 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 10-11 derece arasında değişecek. Öğleden sonra hava sıcaklığı 11-12 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde tekrar 7-8 dereceye düşmesi bekleniyor. Malatya'da hava serin ve hafif yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu görülecek. 6 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde yeniden 4-5 derece civarına düşecek. 7 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 6-7 dereceyi gösterecek. Öğle saatlerinde 17-18 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yine 6-7 derece olacak.

8 Mayıs Cuma günü ise sabah saatlerinde 8-9 derece bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde yine 8-9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 4-22 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu günler devam edecek.

Malatya'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun giyinmeleri öneriliyor. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacak. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını koruyabilir. Hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

