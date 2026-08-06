HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu 35 dereceyi bulacak. Güneşli ve açık geçen bu günde sıcaklık gece 21 dereceye düşecek. 7 ve 8 Ağustos'ta sıcaklık 35 ve 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Rüzgar kuzeyden hafif esmeye devam edecek. Bu sıcak koşullarda bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneşten korunmak önemli. Özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması öneriliyor, iç mekanlarda zaman geçirmeleri yararlı olabilir.

Malatya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hava durumu 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Malatya'da 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 derece olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Rüzgar hafif, kuzey yönünden esiyor. Nem oranı %32 civarında.

7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklıkları yine 35 derece seviyesinde olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 36 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz koşullarına uygun. Hava açık ve güneşli kalacak. Rüzgar yine kuzeyden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %32 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Hafif, açık renkli giysiler giymeleri öneriliyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamak lazım. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı. Gerekirse iç mekanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.