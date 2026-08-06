Malatya Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Malatya hava durumu nasıl?

Hava durumu 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Malatya'da 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 21 derece olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Rüzgar hafif, kuzey yönünden esiyor. Nem oranı %32 civarında.

7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklıkları yine 35 derece seviyesinde olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 36 dereceye yükselecek. Bu sıcaklıklar Malatya'nın yaz koşullarına uygun. Hava açık ve güneşli kalacak. Rüzgar yine kuzeyden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %32 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli. Hafif, açık renkli giysiler giymeleri öneriliyor. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamak lazım. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı. Gerekirse iç mekanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.