Malatya Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Malatya'da hava durumu bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Sabah saatlerinde bulutlar etkili olacak. Gün boyunca bulutların arasından güneş ışıkları ara ara görünecek. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 16 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise 6 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı 3 km/saat civarında olacak. Yağış olasılığı oldukça düşük.

Malatya'da bugünkü hava durumu serinlik hissi yaratabilir. Özellikle sabah işe veya okula giderken ceket almanız faydalı olur. Gün içinde hava ılımandır. Hafif bir üst giysi yeterli olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Malatya'da daha sıcak seyredecek. Perşembe günü hava sıcaklıkları 17 derece civarına yükselecek. Cuma günü 20 derece civarına ulaşacak. Cumartesi günü ise sıcaklıklar 22 derece civarına çıkacaktır. Bu artan sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Özellikle sabah ve akşam serinlik hissi oluşabilir. Yanınızda hafif bir üst giysi bulundurmanızda yarar var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

