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Malatya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 6 Temmuz 2026 tarihinde sıcak hava ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 - 32 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklığı 19 - 20 dereceye düşecek. Hafif rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %30 - %40 civarında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli sıvı almak sağlığın korunması açısından önem taşıyor.

Malatya Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Temmuz 2026, Malatya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Kuzey yönünden saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %30 - %40 civarında kalacak.

Malatya'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Sıcak hava nedeniyle güneş ışınlarından korunmak şart. Şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ilerleyecek. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 30 - 32 derece olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü ise 28 - 30 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar yine hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %30 - %40 arasında kalacak.

Bu dönemde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede bulunmak önemli. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlarken, hava sıcaklıkları göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafetler seçmek sağlığı korur.

Malatya'da 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak faydalı olacak. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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