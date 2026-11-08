Malatya Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 08 Kasım Pazar 2026 tarihinde hava durumu sakin bir kış gününü işaret ediyor. Genel olarak havanın parçalı bulutlu ve serin olduğu gözlemleniyor. Sıcaklık, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Özellikle sabah saatlerinde havanın daha soğuk olacağı belirtiliyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir.

Malatya'daki güneş, arada bir bulutların arasından görünüyor. Ancak gün boyunca bu durumun değişmesi beklenmiyor. Hava durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler için, güncel durumu takip etmek önemlidir. Hava koşulları, sosyal yaşamı da etkiler. Bu nedenle hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Yarın hava sıcaklığı biraz daha düşecek. Sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgarlı bir hava, soğuk günler yaşatabilir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olanların sıcak giysilere yönelmesi faydalı olacaktır. Böylece soğuk havalardan etkilenmek en aza indirilebilir.

Malatya'da önümüzdeki hafta soğuk hava etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Dışarı çıkarken doğru kıyafet seçmek sağlık açısından önemlidir. Eklem ağrıları ve diğer rahatsızlıklardan kaçınmak için vücudu soğuktan korumak gereklidir.

Malatya'daki hava durumu, kış mevsiminin hissedildiği bir dönem sunuyor. Plan yapacaklar için çeşitli çözüm yolları mevcuttur. Bugünkü durumu göz önünde bulundurmak, tahminleri takip etmekle birlikte önemli kararlar almanızı sağlayacaktır.