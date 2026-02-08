HABER

Malatya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığa 9 derece, akşamüstü ise 7 derece düşmesi bekleniyor. Hafif yağışlı hava koşulları görülecek. 9 Şubat'ta sağanak yağmur, 10 Şubat'ta çiseleyen yağmur, 11 Şubat'ta ise hafif kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 4-12 derece arasında değişecek. Planlamalarınızda hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun giyinerek sağlığınızı koruyun.

Simay Özmen

Malatya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşamüstü sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşulların görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inebilir. Hafif yağışlar bu saatlerde devam edebilir.

9 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. 10 Şubat Salı, hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba ise hafif kar yağışlı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 4-12 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2-4 derece civarında olacak.

Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda uygun giyinmeye dikkat etmelisiniz. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
