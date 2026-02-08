Malatya Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşamüstü sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hafif yağışlı koşulların görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye inebilir. Hafif yağışlar bu saatlerde devam edebilir.

9 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu olacak. 10 Şubat Salı, hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba ise hafif kar yağışlı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 4-12 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2-4 derece civarında olacak.

Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Soğuk ve yağışlı havalarda uygun giyinmeye dikkat etmelisiniz. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.