Malatya Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 ile 7 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif şekilde farklı yönlerden esecek. Bu güzel havayı değerlendirirken sabah ve akşam saatlerinde serin olacağını unutmamak gerekir. Günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde ise hafif kıyafetlerle rahat etmek mümkün. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler de kullanmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 10 Mart Salı günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. 11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklıklar 21 ile 24 derece civarına yükselecek. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin olma ihtimali bulunuyor. Günün erken ve geç saatlerinde kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetlerle rahat edilebilir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da ihmal edilmemelidir.