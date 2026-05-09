Malatya Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 21 - 22 derece olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında olacak. Akşamları hafif bir ceketle dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının 23 - 24 derece civarında olması bekleniyor. 11 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklıkların 24 - 25 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşulların süreceğini gösteriyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Akşam serinleyebileceği için hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Malatya'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanmak için bu önlemleri alabilirsiniz.