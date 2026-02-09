Malatya Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4-12 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 2-4 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Malatya'daki hava durumu bugünkü koşullarıyla hafif yağmurlu ve serin bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer serin ve yağışlı koşullarla devam edecek. 10 Şubat Salı günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 3-8 derece arasında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıklar 2-9 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 5-10 derece arasında olacak. Malatya'da hava durumu bu dönemde serin ve yağışlı koşullarla devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Kalın giysiler de sağlık açısından faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşullarına dikkat etmek gerekir. Planlarınızı bu doğrultuda yapmanız yararlı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecektir.