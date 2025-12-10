HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Hava serin, sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı %93 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar saatte 6 km hızla esecek. 11 Aralık Perşembe günü ve 12 Aralık Cuma günü hafif yağmur ve çisenti görülecek. Bununla birlikte, 13 Aralık Cumartesi günü hava puslu ve güneşli olacak. Uygun giyinmek, hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

Malatya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Malatya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Hava serin olacak. Sıcaklıkların 2 ile 8 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

11 Aralık Perşembe günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü yağmur ile çisenti görülecek. 13 Aralık Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava olacaktır. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde zemin kaygan olacaktır. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat edilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"Bakan Tunç: "Hiçbir makam yargı makamlarına talimat veremez"
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladıBoşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.