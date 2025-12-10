Malatya Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Hava serin olacak. Sıcaklıkların 2 ile 8 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı ise 17:06 olarak hesaplanmıştır.

11 Aralık Perşembe günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü yağmur ile çisenti görülecek. 13 Aralık Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava olacaktır. Sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde zemin kaygan olacaktır. Araç kullanırken hız limitlerine dikkat edilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.